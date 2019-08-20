Gürbulak'ta 234 kilogram eroin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 228 paket içinde 233 kilo 854 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 233 kilo 854 gram eroin yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Gözetim altına alınarak x-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Gümrük Muhafaza ekipleri ve narkotik dedektör köpekler tarafından gerçekleştirilen arama neticesinde, tırın dorsesinin tavanında 5 ayrı bölmeye gizlenmiş 228 şeffaf paket bulundu. Paketlerde 233 kilo 854 gram eroin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri, son teknoloji ürünü teknik cihaz ve bilgi sistemlerinin yanında narkotik dedektör köpeklerle de desteklenerek kesintisiz sürdürülüyor.

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