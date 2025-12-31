  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirilirdi. 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ülke genelinde olduğu gibi sınır kapılarında da zehir tacirlerine operasyonlar devam ediyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.

Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Tümü için tutuklama talebi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23