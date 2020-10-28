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Ekonomi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 591 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 591 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:01:18 -
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 591 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 591 ton fuel-oil cinsi petrol ürünü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekip Şubesince yürütülen akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İran'dan getirilen ve asfalt ham maddesi olarak beyan edilen ürün riskli bulundu.

Toplamda 26 tankerle taşınan ürünler Gürbulak Gümrük Kapısı'na getirildiğinde numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.

Analizlerde tankerlerdeki ürünün beyan edildiği gibi asfalt ham maddesi olmadığı, fuel-oil cinsi petrol ürünü olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine, gerçeğe aykırı beyanla Türkiye'ye sokulacak ve bir dizi işlemden geçirilerek akaryakıt olarak da kullanılabilecek yaklaşık 1 milyon lira değerinde 591 ton fuel-oil ve bu ürünlerin naklinde kullanılan 26 tankere el konuldu.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, sorumlular gözaltına alındı.

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