Avusturya’da yaşayan gurbetçiler, Medical Park Ordu Hastanesinin Salzburg kentinde düzenlediği etkinlikte buluştu. Yaklaşık 200 katılımcı estetik ve obezite cerrahisi sunumlarını büyük bir dikkatle dinledi.

Medical Park Ordu Hastanesi “Gurbetçilerimizin Sağlığı Bize Emanet” temalı etkinliğin 2’ncisini Salzgburg’da gerçekleştirildi. Etkinliğe çoğunluğu Ordulu yaklaşık 200 gurbetçinin yanı sıra Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Nazlı Tosun ile hastane yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirdiği başarılı obezite ameliyatları ile gurbetçilerin yakından tanıdığı Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, ameliyat ettiği bazı hastalarıyla da etkinlikte bir araya gelme fırsatı yakaladı. Hastalarıyla aile gibi olduklarını ifade eden Dr. Aksoy, kendisine büyük ilgi gösteren gurbetçilere teşekkür etti. Opr. Dr. Nazlı Tosun’un estetik ameliyatlarla ilgili olarak yaptığı sunumda ise katılımcılar merak ettikleri soruları sordu. Estetik yaptırmaya karar vermeden önce nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi oldular.

Salzburg’da gerçekleştirdikleri seminerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdür Yardımcı Mehmet Ulvi Güney, “Medical Park Ordu Hastanesi sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve tecrübeli hekim kadrosu ile yurt dışında dikkat çekiyor. Medical Park olarak ülkemizde ve hastanelerimizin bulunduğu illerde sağlık turizmine çok önem veriyoruz. Bugüne kadar Avrupa’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanından gelen hastaların Medical Park Ordu Hastanesinde tedavi olarak sağlığına kavuşmalarına katkı sağladık. Salzburg’da gerçekleştirdiğimiz seminerin de Ordu’ya sağlık turizmi açısından önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.