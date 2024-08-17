Gurbetçiler neden "AK Parti" diyor? İşte dikkat çeken gerçek

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünü kutladığı haftada gurbetçilerin AK Parti'ye neden yoğun destek verdiğini analiz etti. Aytuğ, gurbetçilerin Türkiye'de olup bitenleri daha net gördüklerini ve AK Parti'nin başarısını bu şekilde daha iyi takdir ettiklerini belirtti. AK Parti'nin gurbetçilerden aldığı ezici oy oranının bu durumun bir yansıması olduğunu vurgulayan Aytuğ, iki adım uzaktan bakıldığında gerçeklerin daha iyi görülebildiğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, şunları kaydetti:

"AK Parti bu hafta 23'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Aynı zamanda da 22 yıldır kesintisiz iktidarda bulunmanın haklı gururunu... Demokratik ortamlarda bunu başarabilen hiçbir siyasi parti yok. Siyaset dünyasının kaygan zemininde sadece bu bile başlı başına bir başarı hikayesidir.

Aslında bu 22 yılda nelerin başarıldığını görmek için iki adım geriye çekilip, tablonun tamamına bakmak gerekiyor.

Bunu da yılda bir kez tatil için Türkiye'ye gelebilen gurbetçiler yapıyor. Bizim tam ortasında olduğumuz için göremediğimiz başarıyı onlar daha net gözlemliyor. Hani akrabalardan uzak büyüyen çocuğunuza köye gittiğinizde "Aman ne kadar da büyümüş" derler ya, gurbetçiler de vatanın ne kadar büyüyüp serpildiğini öyle fark ediyorlar.

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İşte bu nedenledir ki AK Parti her seçimde gurbet şehirlerinden ezici oy çokluğuyla zaferler çıkartıyor.

Bazen tüm gerçeği görebilmek için iki adım uzaktan bakmak gerekir."