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Sosyal Medya Gurbetçiden dikkat çeken sözler: Türkiye'de ekonomi süper, sorun ise onlar
Sosyal Medya

Gurbetçiden dikkat çeken sözler: Türkiye'de ekonomi süper, sorun ise onlar

Yeniakit Publisher
2024-02-09 03:00:00 -

Bir gurbetçinin Avustralya ile Türkiye'deki yaşam koşullarını karşılaştırdığı video sosyal medyada gündem oldu.

Avustralya'dan gelen bir gurbetçi Türkiye'nin ucuz olduğunu savundu.

Bir sokak röportajında yaşadığı ülke ile Türkiye'yi karşılaştıran gurbetçi, "Çalışan para kazanır" yorumunda buldu.

İşte o açıklamalar...

Türkiye daha uygun. Gıda fiyatları da uygun. Avustralya'da yaşıyorum. Biz orada kazanıp burada harcıyoruz. Çalışan kazanır. Çalışmayan kazanamaz. Türkiye'nin ekonomisi çok süper. Ülkenin en büyük problemi ise CHP'dir.
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