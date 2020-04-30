Gurbetçi vatandaşlardan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Ballık köyünde yaşayan Abbas Ersoy ve Almanya’da yaşayan yengesi Mübedcel Ersoy, maaşlarını ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.

Sandıklı’da yaşayan ve ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışta bulunan 82 yaşındaki Mehmet Ersoy, Almanya’da yaşayan 71 yaşındaki yengesi Mübedcel Ersoy adına da bağışta bulundu. Kampanyaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Mübedcel Ersoy, “Elimizden gelen bu, Allah daha çok verirse daha çok verirse daha çok yapmaya çalışırız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Devletimiz ebediyen dursun uzun ömürler versin. Devletimizin her zaman yanındayız. O olmasa biz buralarda yaşayamayız devletimiz sayesinde burada itibarımız artıyor. Kampanyayı duyar duymaz kampanyaya katılmak istedik. Allah razı olsun orada elimiz ayağımıza oldunuz ve parayı yatırdık” dedi.

Devletin Ramazan Bayramı için verdiği ikramiyeyi bağışlayan ve yengesiyle telefonda görüşen Abbas Ersoy ise “Devletim bana bağışladı ben de devletimize bağışlıyorum. Köydeyim 82 yaşında olduğum için evden çıkamıyorum. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Mehmet Ersoy, “Ballık köyünde ikamet eden babam Abbas Ersoy ve Almanya’da yaşayan yengem Mübedcel Ersoy yardım kampanyasını duymuş beni aradı bende onun adına ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yatırdım. Babam 82 yaşında, devletimizin verdiği Ramazan Bayramı ikramiyesini yatırmamı istedi onun adına da yatırdım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.