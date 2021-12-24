Gurbetçi Türklerin film gibi hikayeleri!

Oğuzhan Gültekin Ankara

60 yıl önce Göç ettikleri ülkelerin ayrılmaz bir parçası haline gelen ve 7 milyonu aşan, Türk Diasporası’nın (Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra diğer ülkelere göç eden Türkler) hikâyeleri oldukça dikkat çekiyor. Yazar Feride Kurtulmuş proje kapsamında derlediği hikâyeleri Yeni Akit’e anlattı.

Türk diasporası gelecek nesillere aktarılacak!

Türk diasporasının yaşadıklarını gelecek nesillere aktarılması hedeflenen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan “İnsan Hazineleri Projesi” diaspora sözlü tarih arşivi genişlemeye devam ediyor. Ayrıca, YTB tarafından projeyi kitaplaştırma çalışmalarına hızla ilerliyor. Bu büyük proje sayesinde ise diaspora hafızası önemli ölçüde kayıt altına alınmış ve Türk diasporasının yaşadıkları gelecek nesillere aktarılmış olacak.

Bir kaç sene hiç Bayram namazı kılamadılar

Yurtdışına bazı sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalan gurbetçi Türklerin hikayelerine değinen Yazar Feride Kurtulmuş, “Sebahat Işık, babasının işi dolayısıyla oraya göç edenlerden. İsviçre’ye göç ettikten sonra, çocuk yaşta çalışmaya başlamış. Işık orada büyüdüğü için iki kültür arasında kendine yeni bir dünya yaratmış” derken 1972 yılında Fransa’ya giden Ayşe Kula için ise, “Kula, Fransa’ya ilk gidenlerden. Orada yaşadığı zorluklardan gülümseyerek bahsetti. Fransa’yı tanıdıkça ve ülkedeki Türklerin sayısı arttıkça birbirlerine nasıl destek olduklarını ise birçok örnekle anlattı. Ayrıca Kula, orada imam olmadığı için birkaç sene hiç bayram namazı kılınamadığını da ekledi” ifadelerini kullandı.

Bayramın geçtiğini radyodan öğrendiler!

1965’te Almanya’ya giden Şeref Elma’nın hikayesinden örnekler veren Kurtulmuş, “Şeref Elma’nın hikayesinde en çarpıcı noktalardan biri bayramın geçtiğini radyoda tesadüfen öğrenmiş olmasıydı. Şeref Elma hikayesini bana anlatırken o dönem bayrama 3 gün kaldığını zannederken, radyodan bayramın 3’üncü gününe girdiğini öğrendilerini söylemişti” diye konuştu. Son olarak 18 yaşında Hollanda’ya giden İsmet Usta’dan da bahseden Kurtulmuş şunları söyledi; “Usta kendi hikayesini anlatırken uzun uzun kurdukları camiden bahsetti. Caminin aslında Maastricht’te yaşayan genç- yaşlı, kadın-erkek ayrım olmaksızın tüm Türklerin hikâyesinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun kanıtıydı”