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Ekonomi Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil edildi
Ekonomi

Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil edildi

Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 07:12:00 -
Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil edildi

YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek. Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek “YUVAM” hesabı açabileceği belirtildi.

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