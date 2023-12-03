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Sosyal Medya Gurbetçi kadın gündem oldu! "İt gibi çalışıyoruz, Türkiye'dekiler gibi kuaförde sıra beklemiyoruz"
Sosyal Medya

Gurbetçi kadın gündem oldu! "İt gibi çalışıyoruz, Türkiye'dekiler gibi kuaförde sıra beklemiyoruz"

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:18:00 -

Almanya'da yaşayan gurbetçi bir kadının sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'dekilerin gurbetçilerin yaşam standartları hakkında söylediği olumsuz sözleri kabul etmeyen kadın, işe gittiği anları kayda aldı.

Sıcaklığın -8 derece olduğunu ve buna rağmen işe gittiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, paylaşımının sonunda da Türk kadınlarına değindi. Gurbetçileri savunarak "çok çalışıyoruz, tatile gidiyoruz" diyen kadın, bir ailenin her ferdinin çalışmak zorunda olmasına da değindi.

İşte o ifadeler:

Gurbetçilerden nefret eden, onlara laf sokan sanki parayı ağaçlardan topluyormuşuz gibi davranan Türkiye’deki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bakın şu an eksi 8 derece kar yağıyor ve ben işe gidiyorum.

Benim gibi bütün gurbetçiler karda kışta işe gitmek için sürünüyoruz. Yürümek bile çok zor. Yerler buz tutmuş.
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Bir de şu var; Burada 5 kişilik bir aile iseniz hepiniz çalışmak zorundasınız, eve ekmek getirmek zorundasınız. Öyle öyle güzel yaşıyoruz tatillere gidiyoruz evet çünkü bütün yıl boyunca it gibi çalışıyoruz.

Türkiye’deki kadınlar gibi evde oturup evde oturup kuaför sırası beklemiyoruz, eşimizin bize para getirmesini beklemiyoruz. O yüzden bizi linçlerken bir daha düşünün.

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