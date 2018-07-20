Gurbetçi, Edirne esnafına ilaç gibi geldi

Yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne’de mola verip alışveriş yapıyor. Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yaptığı açıklamada, gurbetçilerin Edirne ekonomisine hareketlilik getirdiğini söyledi. Edirne’yi Tanıtma Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da hareketliliğin esnafa “can suyu” olduğunu söyledi. Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının Edirne’deki otelleri doldurduğunu kaydetti.