Gurbetçi, Edirne esnafına ilaç gibi geldi
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için Edirne’deki sınır kapıları üzerinden ülkeye giriş yapan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, kent ekonomisini hareketlendirdi.20 Temmuz 2018 Cuma 12:00
Yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne’de mola verip alışveriş yapıyor. Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yaptığı açıklamada, gurbetçilerin Edirne ekonomisine hareketlilik getirdiğini söyledi. Edirne’yi Tanıtma Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da hareketliliğin esnafa “can suyu” olduğunu söyledi. Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının Edirne’deki otelleri doldurduğunu kaydetti.
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