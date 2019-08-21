Gurbetçi aile ölümden döndü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:37
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Ankara’dan yola çıkan Tak ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Mezit -1 mevkiinde yağışlı havada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Erkan T. ile eşi Eylim T. yaralanırken, otomobilde bulunan 3 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan gurbetçi aile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YORUM YAZ