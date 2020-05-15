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Gür-Fed’den, ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek

Kastamonu Cide Güren Dernekler Federasyonu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:35:45 -
Gür-Fed’den, ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek

Kastamonu Cide Güren Dernekler Federasyonu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yapıldı.


Federasyon üyelerinin bir araya gelerek başlattığı kampanya sonrası toplanan para, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışlandı. Destek olunan para miktarını sadece yetkililer ve dernek üyelerine açıklamanın daha uygun gördükleri için rakam açıklamadıklarını ifade eden Gür-Fed Genel Sekreteri Yıldıray Kurban, “Gür-Fed çatısı altında bulunan tüm hemşehrileri derneklerimiz ve hayırsever destekçilerimiz ile başlattığımız kampanyada toplanan ciddi miktarda topladığımız tutarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladık. Dünya’yı saran ve ülkemizde de hayatı durdurma noktasında zorlaştıran korona virüs salgını için Gür-Fed yönetim kurulu olarak cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyı üzerimize vazife addeddik ve böyle bir destekte bulunduk. Mübarek Ramazan günü hürmetine Allah bu ülkeye salgın hastalık vermesin, Kampanya sürecinde az çok demeden bizlerle beraber hareket eden hayırseverlerimize, dernek üyelerimize, dernek başkanlarımıza ve Gür-Fed yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

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