Günyüzü’nde kadınlara yönelik sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu Günyüzü’nde kadınlara yönelik kurulacak sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu.

Günyüzü’nde kadınlara yönelik kurulacak sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu.

Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları hibe mekanizması kapsamındaki "Kadınlar Hayata Küsmesin" adlı projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamdaki sosyal yaşam merkezi projesinin 2019 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje hayata geçtiğinde, ilçenin kadınları için sosyal yaşam merkezinin içinde spor salonu, etüt, doktor muayene odası, toplantı salonu, misafirhane, mutfak, mescit, emzirme odası, banyo, arşiv ve güvenlik odası bulunacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.