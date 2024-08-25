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Kadın - Aile Günün öne çıkan nefis soğanlı tarifi! Canan Karatay'ın sağlık sırrı bakın ne: Diyabete kaya gibi kahvaltılık
Kadın - Aile

Günün öne çıkan nefis soğanlı tarifi! Canan Karatay'ın sağlık sırrı bakın ne: Diyabete kaya gibi kahvaltılık

Yeniakit Publisher
2024-08-25 19:08:00 - 2024-08-25 19:09:17
Günün öne çıkan nefis soğanlı tarifi! Canan Karatay'ın sağlık sırrı bakın ne: Diyabete kaya gibi kahvaltılık

Diyabet hastaları için kahvaltı hazırlamak zordur. Şekeri çıkarmak, düşürmek yerine dengeleyici besinler tüketmek gerek. 81 yaşında olmasına rağmen hiç bir hastalığının olmadığına dikkat çeken uzman doktor sırrını paylaştı. Peki, Canan Karatay'ın soğanlı mıhlama tarifini hiç duydunuz mu? İşte Karatay'ın diyabete kaya gibi duran kahvaltılık tarifi…

Farklı kahvaltılık arayanlara Canan Karatay'ın soğanlı mıhlama tarifini hazırladık. 

Yaptığı açıklamalar ile insanları daha sağlıklı bir yaşama yönlendirmeye yardımcı olan Prof. Dr. Canan Karatay her yeni açıklaması ile yeniden gündem oluyor.

Canan Karatay genel olarak beslenme zerine yaptığı açıklamalar ile daha sağlıklı beslenmenin hayat kalitesine etkisini açıklıyor. Bu kez ise Canan Karatay kendi sağlık sırrını paylaştı.

Bir yanda antioksidan deposu, diyabet dostu soğan, diğer yan da beyni güçlendiren yumurta ve bağışıklığı güçlendiren tereyağı var. Tüm hastalıklara karşı duran bir kahvaltılıktan bahsediyoruz.

Canan Karatay, kahvaltıda özellikle soğanın ve yumurtanın her halini öneriyor. İşte diyabete kaya gibi duran kahvaltılık tarifi...
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SOĞANLI MIHLAMA MALZEMELER

4 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

4 adet yumurta

Kristal kayatuzu, karabiber, pul biber
SOĞANLI MIHLAMA TARİFİ

Soğanları soyun ve yarım daire şeklinde doğrayın.

Genişçe bir tavaya tereyağını koyun ve kısık ateşte eritin. Daha sonra soğanları ilave edin, tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte ara sıra karıştırarak kendi suyu ile pişirin.(10 dkaika yeterli)

Soğanlar pişince 1 çay bardağı su ilave edin, bir taşım kaynamasını bekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi koyun.

Yumurtalar için küçük havuzlar açın ve içlerine yumurtaları kırın. Tavanın kapağını kapatın.

Kısık ateşte yumurtaların akları beyazlaşıncaya kadar pişirin, ocaktan alın ve servis yapın.

SOĞANIN FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidan deposudur

Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucudur

Grip gibi hastalıklara şifadır

C vitamini yüklüdür

Mikroplarla savaşır

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