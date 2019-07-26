Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi26 Temmuz 2019 Cuma 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|184.840
|1,44
|BIST ANKARA
|114.667
|1,25
|BIST ANTALYA
|49.056
|0,07
|BIST BALIKESİR
|56.159
|-0,40
|BIST BURSA
|143.500
|0,98
|BIST DENIZLI
|80.897
|0,10
|BIST ISTANBUL
|102.469
|0,16
|BIST IZMIR
|157.893
|0,40
|BIST KAYSERI
|331.156
|0,71
|BIST KOCAELI
|236.782
|-0,62
|BIST KONYA
|64.576
|0,92
|BIST TEKIRDAĞ
|220.382
|-1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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