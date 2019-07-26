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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26 Temmuz 2019 Cuma 13:33
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA184.8401,44
BIST ANKARA114.6671,25
BIST ANTALYA49.0560,07
BIST BALIKESİR56.159-0,40
BIST BURSA143.5000,98
BIST DENIZLI80.8970,10
BIST ISTANBUL102.4690,16
BIST IZMIR157.8930,40
BIST KAYSERI331.1560,71
BIST KOCAELI236.782-0,62
BIST KONYA64.5760,92
BIST TEKIRDAĞ220.382-1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:33
  1. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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