Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:19 Mart 2019 Salı 13:35
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.280
|0,74
|BIST ANKARA
|126.047
|-0,03
|BIST ANTALYA
|55.471
|0,89
|BIST BALIKESİR
|47.669
|0,53
|BIST BURSA
|143.996
|-5,57
|BIST DENIZLI
|84.572
|1,13
|BIST ISTANBUL
|103.078
|0,32
|BIST IZMIR
|147.984
|0,12
|BIST KAYSERI
|363.225
|0,02
|BIST KOCAELI
|251.971
|0,85
|BIST KONYA
|62.597
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|189.058
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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