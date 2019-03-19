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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

19 Mart 2019 Salı 13:35
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA192.2800,74
BIST ANKARA126.047-0,03
BIST ANTALYA55.4710,89
BIST BALIKESİR47.6690,53
BIST BURSA143.996-5,57
BIST DENIZLI84.5721,13
BIST ISTANBUL103.0780,32
BIST IZMIR147.9840,12
BIST KAYSERI363.2250,02
BIST KOCAELI251.9710,85
BIST KONYA62.5970,01
BIST TEKIRDAĞ189.058-0,13

 

 

 

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:35
  1. İstanbul
  2. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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