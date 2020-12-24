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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:33:17 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0360,17
BIST ANKARA2.2840,24
BIST ANTALYA2.050-0,27
BIST BALIKESİR2.0360,24
BIST BURSA3.481-0,68
BIST DENIZLI2.760-0,74
BIST ISTANBUL1.5041,08
BIST IZMIR3.1810,25
BIST KAYSERI8.060-0,77
BIST KOCAELI3.3710,33
BIST KONYA3.087-0,13
BIST TEKIRDAĞ9.4531,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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