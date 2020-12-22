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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:30:03 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.9942,75
BIST ANKARA2.2590,68
BIST ANTALYA2.0441,95
BIST BALIKESİR1.9402,44
BIST BURSA3.4681,45
BIST DENIZLI2.7461,21
BIST ISTANBUL1.4691,65
BIST IZMIR3.1261,64
BIST KAYSERI7.9101,44
BIST KOCAELI3.3330,56
BIST KONYA3.1961,97
BIST TEKIRDAĞ9.2270,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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