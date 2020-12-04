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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:27:45 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.7488,99
BIST ANKARA2.1990,31
BIST ANTALYA2.0810,77
BIST BALIKESİR1.8380,85
BIST BURSA3.5070,62
BIST DENIZLI2.876-0,71
BIST ISTANBUL1.4100,12
BIST IZMIR3.110-0,06
BIST KAYSERI7.5421,36
BIST KOCAELI3.1821,59
BIST KONYA2.7320,27
BIST TEKIRDAĞ9.0710,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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