Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.748
|8,99
|BIST ANKARA
|2.199
|0,31
|BIST ANTALYA
|2.081
|0,77
|BIST BALIKESİR
|1.838
|0,85
|BIST BURSA
|3.507
|0,62
|BIST DENIZLI
|2.876
|-0,71
|BIST ISTANBUL
|1.410
|0,12
|BIST IZMIR
|3.110
|-0,06
|BIST KAYSERI
|7.542
|1,36
|BIST KOCAELI
|3.182
|1,59
|BIST KONYA
|2.732
|0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|9.071
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)