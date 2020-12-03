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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:27:31 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.286-0,51
BIST ANKARA2.1980,10
BIST ANTALYA2.0602,06
BIST BALIKESİR1.8051,12
BIST BURSA3.486-0,42
BIST DENIZLI2.8380,25
BIST ISTANBUL1.4020,61
BIST IZMIR3.1380,91
BIST KAYSERI7.3080,40
BIST KOCAELI3.1350,37
BIST KONYA2.7561,23
BIST TEKIRDAĞ9.0610,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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