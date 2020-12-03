Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.286
|-0,51
|BIST ANKARA
|2.198
|0,10
|BIST ANTALYA
|2.060
|2,06
|BIST BALIKESİR
|1.805
|1,12
|BIST BURSA
|3.486
|-0,42
|BIST DENIZLI
|2.838
|0,25
|BIST ISTANBUL
|1.402
|0,61
|BIST IZMIR
|3.138
|0,91
|BIST KAYSERI
|7.308
|0,40
|BIST KOCAELI
|3.135
|0,37
|BIST KONYA
|2.756
|1,23
|BIST TEKIRDAĞ
|9.061
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)