Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|401.597
|7,08
|BIST ANKARA
|211.387
|0,76
|BIST ANTALYA
|140.870
|0,89
|BIST BALIKESİR
|131.113
|0,98
|BIST BURSA
|259.525
|1,57
|BIST DENIZLI
|243.035
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|123.914
|1,24
|BIST IZMIR
|247.941
|1,05
|BIST KAYSERI
|561.307
|1,01
|BIST KOCAELI
|234.646
|1,16
|BIST KONYA
|136.004
|6,38
|BIST TEKIRDAĞ
|757.950
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)