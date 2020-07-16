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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:44:17 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 401.597 7,08
BIST ANKARA 211.387 0,76
BIST ANTALYA 140.870 0,89
BIST BALIKESİR 131.113 0,98
BIST BURSA 259.525 1,57
BIST DENIZLI 243.035 -0,16
BIST ISTANBUL 123.914 1,24
BIST IZMIR 247.941 1,05
BIST KAYSERI 561.307 1,01
BIST KOCAELI 234.646 1,16
BIST KONYA 136.004 6,38
BIST TEKIRDAĞ 757.950 1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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