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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:44:41 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 374.241 0,20
BIST ANKARA 211.358 0,41
BIST ANTALYA 140.298 0,53
BIST BALIKESİR 131.054 2,20
BIST BURSA 257.407 0,53
BIST DENIZLI 244.255 -1,19
BIST ISTANBUL 122.967 -0,45
BIST IZMIR 247.406 -0,04
BIST KAYSERI 562.305 -0,05
BIST KOCAELI 233.870 -0,49
BIST KONYA 121.718 0,85
BIST TEKIRDAĞ 758.856 -0,11


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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