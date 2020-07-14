Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|374.241
|0,20
|BIST ANKARA
|211.358
|0,41
|BIST ANTALYA
|140.298
|0,53
|BIST BALIKESİR
|131.054
|2,20
|BIST BURSA
|257.407
|0,53
|BIST DENIZLI
|244.255
|-1,19
|BIST ISTANBUL
|122.967
|-0,45
|BIST IZMIR
|247.406
|-0,04
|BIST KAYSERI
|562.305
|-0,05
|BIST KOCAELI
|233.870
|-0,49
|BIST KONYA
|121.718
|0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|758.856
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)