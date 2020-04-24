  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2020-04-24 14:37:15 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 274.570 2,50
BIST ANKARA 169.951 1,04
BIST ANTALYA 81.606 0,07
BIST BALIKESİR 108.557 2,51
BIST BURSA 177.047 1,76
BIST DENIZLI 157.686 3,43
BIST ISTANBUL 100.119 0,48
BIST IZMIR 201.735 2,18
BIST KAYSERI 412.972 3,05
BIST KOCAELI 200.532 0,83
BIST KONYA 82.287 2,89
BIST TEKIRDAĞ 562.166 8,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı