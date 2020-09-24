Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.059
|-1,16
|BIST ANKARA
|1.992
|-0,25
|BIST ANTALYA
|1.405
|-0,51
|BIST BALIKESİR
|1.437
|-0,34
|BIST BURSA
|2.793
|0,05
|BIST DENIZLI
|2.605
|2,23
|BIST ISTANBUL
|1.199
|-0,20
|BIST IZMIR
|2.590
|0,62
|BIST KAYSERI
|5.991
|0,85
|BIST KOCAELI
|2.460
|0,54
|BIST KONYA
|1.834
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|7.317
|-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)