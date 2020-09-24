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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:26:43 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.059 -1,16
BIST ANKARA 1.992 -0,25
BIST ANTALYA 1.405 -0,51
BIST BALIKESİR 1.437 -0,34
BIST BURSA 2.793 0,05
BIST DENIZLI 2.605 2,23
BIST ISTANBUL 1.199 -0,20
BIST IZMIR 2.590 0,62
BIST KAYSERI 5.991 0,85
BIST KOCAELI 2.460 0,54
BIST KONYA 1.834 0,04
BIST TEKIRDAĞ 7.317 -1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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