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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:39:55 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.164 1,59
BIST ANKARA 2.028 0,28
BIST ANTALYA 1.403 -0,55
BIST BALIKESİR 1.353 1,20
BIST BURSA 2.760 0,25
BIST DENIZLI 2.524 -0,83
BIST ISTANBUL 1.187 0,16
BIST IZMIR 2.630 1,19
BIST KAYSERI 5.690 -0,88
BIST KOCAELI 2.487 0,17
BIST KONYA 1.831 -0,83
BIST TEKIRDAĞ 7.438 0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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