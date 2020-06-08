Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.932
|0,55
|BIST ANKARA
|190.420
|0,67
|BIST ANTALYA
|110.378
|4,61
|BIST BALIKESİR
|122.859
|1,50
|BIST BURSA
|204.965
|0,53
|BIST DENIZLI
|241.904
|6,31
|BIST ISTANBUL
|114.176
|0,66
|BIST IZMIR
|220.491
|0,36
|BIST KAYSERI
|486.907
|1,21
|BIST KOCAELI
|220.862
|1,36
|BIST KONYA
|101.528
|1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|695.070
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)