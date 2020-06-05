Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|323.402
|-0,30
|BIST ANKARA
|189.105
|0,48
|BIST ANTALYA
|105.447
|2,01
|BIST BALIKESİR
|119.629
|-0,76
|BIST BURSA
|203.177
|-0,07
|BIST DENIZLI
|228.204
|5,78
|BIST ISTANBUL
|113.116
|0,63
|BIST IZMIR
|220.220
|-0,57
|BIST KAYSERI
|480.595
|0,41
|BIST KOCAELI
|217.047
|1,44
|BIST KONYA
|100.012
|-1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|695.186
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)