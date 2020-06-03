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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:20:55 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 328.510 0,10
BIST ANKARA 190.044 -0,87
BIST ANTALYA 102.562 0,54
BIST BALIKESİR 122.706 0,86
BIST BURSA 202.320 1,51
BIST DENIZLI 204.432 -0,67
BIST ISTANBUL 111.872 0,54
BIST IZMIR 219.197 0,84
BIST KAYSERI 481.019 -0,05
BIST KOCAELI 217.730 0,32
BIST KONYA 101.049 2,00
BIST TEKIRDAĞ 714.077 2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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