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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:28:16 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 329.726 1,64
BIST ANKARA 187.199 1,64
BIST ANTALYA 99.856 0,88
BIST BALIKESİR 124.149 -0,90
BIST BURSA 196.610 1,83
BIST DENIZLI 202.256 5,35
BIST ISTANBUL 110.104 1,31
BIST IZMIR 214.750 1,64
BIST KAYSERI 477.356 0,83
BIST KOCAELI 213.470 1,98
BIST KONYA 98.061 0,25
BIST TEKIRDAĞ 691.501 -1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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