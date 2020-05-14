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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:20:39 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 286.995 0,56
BIST ANKARA 179.687 -0,10
BIST ANTALYA 93.238 -2,45
BIST BALIKESİR 117.642 -1,00
BIST BURSA 176.268 -1,41
BIST DENIZLI 166.778 -0,65
BIST ISTANBUL 101.727 -0,86
BIST IZMIR 209.507 -0,78
BIST KAYSERI 444.089 -1,48
BIST KOCAELI 205.190 -1,71
BIST KONYA 89.711 -1,72
BIST TEKIRDAĞ 677.401 -4,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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