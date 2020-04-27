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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2020-04-27 14:23:27 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 277.510 2,62
BIST ANKARA 174.902 3,24
BIST ANTALYA 89.766 6,71
BIST BALIKESİR 116.866 5,02
BIST BURSA 183.008 3,42
BIST DENIZLI 160.724 2,36
BIST ISTANBUL 102.462 2,50
BIST IZMIR 205.989 2,97
BIST KAYSERI 420.167 3,10
BIST KOCAELI 202.127 1,51
BIST KONYA 87.658 5,61
BIST TEKIRDAĞ 610.033 8,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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