Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|277.510
|2,62
|BIST ANKARA
|174.902
|3,24
|BIST ANTALYA
|89.766
|6,71
|BIST BALIKESİR
|116.866
|5,02
|BIST BURSA
|183.008
|3,42
|BIST DENIZLI
|160.724
|2,36
|BIST ISTANBUL
|102.462
|2,50
|BIST IZMIR
|205.989
|2,97
|BIST KAYSERI
|420.167
|3,10
|BIST KOCAELI
|202.127
|1,51
|BIST KONYA
|87.658
|5,61
|BIST TEKIRDAĞ
|610.033
|8,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)