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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26 Temmuz 2019 Cuma 13:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası491.832.440
Türk Hava Yolları449.517.273
Aselsan288.606.196
Akbank278.830.681
T. Halk Bankası155.753.400
Vakıflar Bankası133.594.247
İş Bankası (C)84.804.184
Koza Madencilik83.341.150
Petkim78.798.561
Kardemir (D)64.696.779
Tüpraş51.905.118
Yapı ve Kredi Bank.42.414.416
Türk Telekom38.320.362
Ereğli Demir Çelik26.036.033
Soda Sanayii25.875.743
Odaş Elektrik25.702.886
Sabancı Holding24.118.571
A.V.O.D Gıda Ve Tarım23.425.073
Turkcell20.642.505
Pegasus20.368.295

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:34
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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