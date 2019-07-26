Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması26 Temmuz 2019 Cuma 13:34
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|491.832.440
|Türk Hava Yolları
|449.517.273
|Aselsan
|288.606.196
|Akbank
|278.830.681
|T. Halk Bankası
|155.753.400
|Vakıflar Bankası
|133.594.247
|İş Bankası (C)
|84.804.184
|Koza Madencilik
|83.341.150
|Petkim
|78.798.561
|Kardemir (D)
|64.696.779
|Tüpraş
|51.905.118
|Yapı ve Kredi Bank.
|42.414.416
|Türk Telekom
|38.320.362
|Ereğli Demir Çelik
|26.036.033
|Soda Sanayii
|25.875.743
|Odaş Elektrik
|25.702.886
|Sabancı Holding
|24.118.571
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|23.425.073
|Turkcell
|20.642.505
|Pegasus
|20.368.295
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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