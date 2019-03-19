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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

19 Mart 2019 Salı 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.035.960.185
Kardemir (D)361.204.971
Petkim324.149.390
Garanti Bankası287.069.557
İş Bankası (C)158.035.617
Koza Madencilik157.089.032
Akbank123.869.254
Aselsan120.770.408
T. Halk Bankası119.098.880
Emlak Konut GMYO86.466.758
Vestel80.387.182
Turkcell76.647.188
Yapı ve Kredi Bank.65.393.428
Ereğli Demir Çelik64.066.514
Vakıflar Bankası57.787.947
Koza Altın55.056.239
Türk Telekom51.531.072
Arçelik47.567.084
Koç Holding41.855.640
Tekfen Holding39.215.010

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:45
  1. İstanbul
  2. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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