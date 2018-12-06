Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 348.730.799 Türk Hava Yolları 257.313.045 Akbank 160.578.871 T. Halk Bankası 139.646.157 Çemaş Döküm 110.931.939 Vakıflar Bankası 100.929.110 Ereğli Demir Çelik 100.124.265 Kardemir (D) 90.408.276 Aselsan 66.996.643 Koza Madencilik 60.744.888 Türk Telekom 58.362.405 İş Bankası (C) 54.263.919 Tüpraş 54.260.772 Petkim 50.363.344 Koza Altın 44.918.944 Yapı ve Kredi Bank. 39.107.065 Emlak Konut GMYO 33.276.882 ICBC Turkey Bank 31.590.643 Şekerbank 31.063.549 İpek Doğal Enerji 30.640.155

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)