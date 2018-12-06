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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

06 Aralık 2018 Perşembe 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası348.730.799
Türk Hava Yolları257.313.045
Akbank160.578.871
T. Halk Bankası139.646.157
Çemaş Döküm110.931.939
Vakıflar Bankası100.929.110
Ereğli Demir Çelik100.124.265
Kardemir (D)90.408.276
Aselsan66.996.643
Koza Madencilik60.744.888
Türk Telekom58.362.405
İş Bankası (C)54.263.919
Tüpraş54.260.772
Petkim50.363.344
Koza Altın44.918.944
Yapı ve Kredi Bank.39.107.065
Emlak Konut GMYO33.276.882
ICBC Turkey Bank31.590.643
Şekerbank31.063.549
İpek Doğal Enerji30.640.155

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:29
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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