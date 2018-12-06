Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması06 Aralık 2018 Perşembe 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|348.730.799
|Türk Hava Yolları
|257.313.045
|Akbank
|160.578.871
|T. Halk Bankası
|139.646.157
|Çemaş Döküm
|110.931.939
|Vakıflar Bankası
|100.929.110
|Ereğli Demir Çelik
|100.124.265
|Kardemir (D)
|90.408.276
|Aselsan
|66.996.643
|Koza Madencilik
|60.744.888
|Türk Telekom
|58.362.405
|İş Bankası (C)
|54.263.919
|Tüpraş
|54.260.772
|Petkim
|50.363.344
|Koza Altın
|44.918.944
|Yapı ve Kredi Bank.
|39.107.065
|Emlak Konut GMYO
|33.276.882
|ICBC Turkey Bank
|31.590.643
|Şekerbank
|31.063.549
|İpek Doğal Enerji
|30.640.155
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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