Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|838.401.651
|Eczacıbaşı İlaç
|623.721.788
|Şekerbank
|620.995.347
|Halk GMYO
|503.442.904
|Garanti Bankası
|441.850.207
|Petkim
|440.042.669
|Pegasus
|304.996.018
|Şişe Cam
|239.726.127
|Odaş Elektrik
|223.874.426
|Alarko GMYO
|212.679.957
|Emlak Konut GMYO
|212.420.157
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|188.228.354
|Borusan Mannesmann
|186.902.606
|Tüpraş
|186.048.538
|GSD Holding
|179.378.296
|Koza Altın
|160.985.750
|ASELSAN
|160.023.890
|TAV Havalimanları
|154.869.232
|DO-CO
|147.640.688
|Kardemir (D)
|145.094.580
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)