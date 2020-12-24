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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:34:07 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları838.401.651
Eczacıbaşı İlaç623.721.788
Şekerbank620.995.347
Halk GMYO503.442.904
Garanti Bankası441.850.207
Petkim440.042.669
Pegasus304.996.018
Şişe Cam239.726.127
Odaş Elektrik223.874.426
Alarko GMYO212.679.957
Emlak Konut GMYO212.420.157
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası188.228.354
Borusan Mannesmann186.902.606
Tüpraş186.048.538
GSD Holding179.378.296
Koza Altın160.985.750
ASELSAN160.023.890
TAV Havalimanları154.869.232
DO-CO147.640.688
Kardemir (D)145.094.580

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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