Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.526.985.308
|Doğan Holding
|586.455.250
|Sasa Polyester
|533.125.098
|Selçuk Ecza Deposu
|423.210.871
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|405.812.080
|Garanti Bankası
|386.440.627
|Türk Hava Yolları
|366.635.681
|Tüpraş
|356.008.824
|Şişe Cam
|266.175.246
|Kardemir (D)
|264.284.787
|Yapı ve Kredi Bankası
|220.973.638
|Emlak Konut GMYO
|205.360.080
|Odaş Elektrik
|203.611.826
|Pegasus
|173.959.907
|TAV Havalimanları
|167.211.290
|Gübre Fabrikaları
|165.847.571
|Eczacıbaşı İlaç
|154.343.194
|Zorlu Enerji
|153.177.301
|Akbank
|145.239.677
|İpek Doğal Enerji
|135.874.861
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)