Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|881.662.248
|Garanti Bankası
|489.920.053
|Petkim
|375.345.943
|Şişe Cam
|361.634.578
|Selçuk Ecza Deposu
|352.608.922
|Turkcell
|281.077.420
|Kardemir (D)
|269.181.807
|Türk Hava Yolları
|249.048.970
|Emlak Konut GMYO
|247.654.072
|Doğan Holding
|206.455.398
|Yapı ve Kredi Bankası
|171.309.289
|Ford Otosan
|167.394.857
|Türk Telekom
|161.641.708
|Tüpraş
|153.791.248
|Pegasus
|153.340.419
|Akbank
|152.260.558
|Halk GMYO
|149.514.966
|Odaş Elektrik
|125.522.474
|Eczacıbaşı İlaç
|98.208.432
|Vakıflar Bankası
|92.180.714
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)