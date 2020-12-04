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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:29:26 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası881.662.248
Garanti Bankası489.920.053
Petkim375.345.943
Şişe Cam361.634.578
Selçuk Ecza Deposu352.608.922
Turkcell281.077.420
Kardemir (D)269.181.807
Türk Hava Yolları249.048.970
Emlak Konut GMYO247.654.072
Doğan Holding206.455.398
Yapı ve Kredi Bankası171.309.289
Ford Otosan167.394.857
Türk Telekom161.641.708
Tüpraş153.791.248
Pegasus153.340.419
Akbank152.260.558
Halk GMYO149.514.966
Odaş Elektrik125.522.474
Eczacıbaşı İlaç98.208.432
Vakıflar Bankası92.180.714

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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