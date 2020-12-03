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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:28:21 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.240.379.492
Garanti Bankası830.244.397
Türk Hava Yolları654.953.242
Kardemir (D)570.124.192
Selçuk Ecza Deposu492.280.297
Pegasus387.935.601
Petkim384.092.232
Emlak Konut GMYO338.404.810
Türkiye Sigorta275.999.479
Odaş Elektrik232.997.492
Şişe Cam215.442.816
Tüpraş213.693.272
Akbank203.308.303
Yapı ve Kredi Bankası193.022.559
Halk GMYO182.190.198
Vakıflar Bankası153.842.860
İş Bankası (C)132.192.300
Doğan Holding117.135.278
Koza Altın112.899.264
Karel Elektronik104.151.496

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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