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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:48:38 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 639.607.729
Türk Hava Yolları 541.379.453
Garanti Bankası 477.728.648
Trakya Cam 408.383.320
T. Halk Bankası 389.621.212
Vakıflar Bankası 366.434.434
Sasa Polyester 340.701.438
Ereğli Demir Çelik 273.442.316
Torunlar GMYO 262.987.821
Kardemir (D) 251.961.100
Şişe Cam 230.985.131
Yapı ve Kredi Bank. 216.364.070
Akbank 208.247.690
Petkim 189.169.531
Şekerbank 185.156.013
Aselsan 147.431.593
Odaş Elektrik 145.836.215
Tekfen Holding 144.632.436
Halk GMYO 131.682.937
Turkcell 127.128.327


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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