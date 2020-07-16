Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|639.607.729
|Türk Hava Yolları
|541.379.453
|Garanti Bankası
|477.728.648
|Trakya Cam
|408.383.320
|T. Halk Bankası
|389.621.212
|Vakıflar Bankası
|366.434.434
|Sasa Polyester
|340.701.438
|Ereğli Demir Çelik
|273.442.316
|Torunlar GMYO
|262.987.821
|Kardemir (D)
|251.961.100
|Şişe Cam
|230.985.131
|Yapı ve Kredi Bank.
|216.364.070
|Akbank
|208.247.690
|Petkim
|189.169.531
|Şekerbank
|185.156.013
|Aselsan
|147.431.593
|Odaş Elektrik
|145.836.215
|Tekfen Holding
|144.632.436
|Halk GMYO
|131.682.937
|Turkcell
|127.128.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)