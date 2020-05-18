Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|880.081.928
|Türk Hava Yolları
|574.231.362
|Alkim Kimya
|552.066.329
|İş Fin.Kir.
|393.656.337
|Pegasus
|373.191.470
|Aselsan
|334.989.539
|Garanti Bankası
|307.484.492
|Petkim
|173.842.632
|Eczacıbaşı İlaç
|163.632.379
|Emlak Konut GMYO
|160.804.386
|Bim Mağazalar
|158.074.142
|Vakıflar Bankası
|144.995.388
|Alarko GMYO
|131.651.480
|T. Halk Bankası
|129.290.164
|MLP Sağlık
|125.224.071
|Koza Madencilik
|117.771.903
|Tüpraş
|117.287.424
|Akbank
|112.212.916
|Güneş Sigorta
|111.135.588
|Karsan Otomotiv
|110.027.802
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)