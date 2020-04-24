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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2020-04-24 14:39:45 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 489.399.033
Garanti Bankası 429.489.808
Sasa Polyester 335.039.864
Güneş Sigorta 315.486.405
Petkim 301.119.812
Şok Marketler 281.555.228
Aselsan 259.571.704
Türk Hava Yolları 218.075.915
Koza Madencilik 197.350.155
Tekfen Holding 182.650.629
Turkcell 156.434.059
Akbank 136.407.740
Tüpraş 136.236.513
İpek Doğal Enerji 134.895.072
Koza Altın 131.700.762
Türk Telekom 129.644.459
Doğan Holding 126.443.121
Migros Ticaret 123.894.367
MLP Sağlık 120.373.146
İş Bankası (C) 100.485.060

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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