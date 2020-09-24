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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:28:24 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 547.199.247
Kardemir (D) 521.413.606
Doğan Holding 213.583.709
Şekerbank 183.364.915
Garanti Bankası 163.358.972
Turkcell 137.638.312
Çemtaş 130.443.593
Petkim 118.259.828
Emlak Konut GMYO 101.981.567
Koç Holding 91.814.092
Odaş Elektrik 87.998.239
Akbank 87.910.466
Trakya Cam 84.917.738
Türk Hava Yolları 84.365.489
Migros Ticaret 83.278.292
ASELSAN 82.620.567
Vakıflar Bankası 78.197.645
Soda Sanayii 65.013.554
Albaraka Türk 64.216.172
İş Bankası (C) 58.219.991

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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