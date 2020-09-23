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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:26:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 731.939.582
Kardemir (D) 619.198.459
Petkim 526.315.591
Garanti Bankası 213.666.774
Turkcell 197.193.203
Emlak Konut GMYO 119.815.474
Tüpraş 99.900.874
Zorlu Enerji 97.015.227
Trakya Cam 96.950.369
Aselsan 92.622.430
Global Yatırım Holding 89.832.649
Türk Hava Yolları 89.782.832
Yapı ve Kredi Bankası 83.655.683
Karsan Otomotiv 80.883.036
Odaş Elektrik 78.593.474
Doğan Holding 77.631.644
Akbank 74.842.819
Koç Holding 73.568.346
Vakıflar Bankası 72.123.410
Halkbank 66.421.879

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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