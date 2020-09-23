Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|731.939.582
|Kardemir (D)
|619.198.459
|Petkim
|526.315.591
|Garanti Bankası
|213.666.774
|Turkcell
|197.193.203
|Emlak Konut GMYO
|119.815.474
|Tüpraş
|99.900.874
|Zorlu Enerji
|97.015.227
|Trakya Cam
|96.950.369
|Aselsan
|92.622.430
|Global Yatırım Holding
|89.832.649
|Türk Hava Yolları
|89.782.832
|Yapı ve Kredi Bankası
|83.655.683
|Karsan Otomotiv
|80.883.036
|Odaş Elektrik
|78.593.474
|Doğan Holding
|77.631.644
|Akbank
|74.842.819
|Koç Holding
|73.568.346
|Vakıflar Bankası
|72.123.410
|Halkbank
|66.421.879
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)