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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:49:35 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 802.967.951
Petkim 409.187.884
Halk GMYO 206.546.693
Sasa Polyester 161.866.798
İpek Doğal Enerji 143.663.332
Tüpraş 135.590.911
Aselsan 117.899.311
Türkiye Sigorta 113.689.009
Şişe Cam 111.756.450
Odaş Elektrik 109.147.755
Garanti Bankası 103.910.701
Zorlu Enerji 102.041.383
Akbank 93.282.739
Doğan Holding 81.661.041
İş Fin.Kir. 78.156.922
Vakıflar Bankası 74.051.464
Türk Hava Yolları 71.183.856
Turkcell 69.046.341
Karsan Otomotiv 68.410.996
Hektaş 67.153.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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