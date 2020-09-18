Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|802.967.951
|Petkim
|409.187.884
|Halk GMYO
|206.546.693
|Sasa Polyester
|161.866.798
|İpek Doğal Enerji
|143.663.332
|Tüpraş
|135.590.911
|Aselsan
|117.899.311
|Türkiye Sigorta
|113.689.009
|Şişe Cam
|111.756.450
|Odaş Elektrik
|109.147.755
|Garanti Bankası
|103.910.701
|Zorlu Enerji
|102.041.383
|Akbank
|93.282.739
|Doğan Holding
|81.661.041
|İş Fin.Kir.
|78.156.922
|Vakıflar Bankası
|74.051.464
|Türk Hava Yolları
|71.183.856
|Turkcell
|69.046.341
|Karsan Otomotiv
|68.410.996
|Hektaş
|67.153.256