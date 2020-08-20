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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:36:16 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 1.709.707.857
Tüpraş 1.383.482.347
Kardemir (D) 305.460.032
Zorlu Enerji 291.599.932
Şişe Cam 282.610.028
Garanti Bankası 233.277.207
Global Yatırım Holding 226.928.927
İpek Doğal Enerji 212.154.000
ASELSAN 203.244.433
Emlak Konut GMYO 191.840.796
Akbank 173.322.731
Vakıflar Bankası 165.323.689
Güneş Sigorta 147.441.495
Vestel 122.555.211
Yapı ve Kredi Bankası 118.017.645
Türk Hava Yolları 107.379.610
Oyak Çimento 99.500.423
Aksa Enerji 97.133.891
Türk Telekom 96.890.136
Bim Mağazalar 93.667.597

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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