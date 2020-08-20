Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.709.707.857
|Tüpraş
|1.383.482.347
|Kardemir (D)
|305.460.032
|Zorlu Enerji
|291.599.932
|Şişe Cam
|282.610.028
|Garanti Bankası
|233.277.207
|Global Yatırım Holding
|226.928.927
|İpek Doğal Enerji
|212.154.000
|ASELSAN
|203.244.433
|Emlak Konut GMYO
|191.840.796
|Akbank
|173.322.731
|Vakıflar Bankası
|165.323.689
|Güneş Sigorta
|147.441.495
|Vestel
|122.555.211
|Yapı ve Kredi Bankası
|118.017.645
|Türk Hava Yolları
|107.379.610
|Oyak Çimento
|99.500.423
|Aksa Enerji
|97.133.891
|Türk Telekom
|96.890.136
|Bim Mağazalar
|93.667.597
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)