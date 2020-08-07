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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:29:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 823.329.161
Şişe Cam 541.821.809
Garanti Bankası 409.530.922
ASELSAN 371.607.198
Akbank 312.585.151
Ereğli Demir Çelik 230.083.094
Kardemir (D) 204.370.133
Trakya Cam 193.344.994
Güneş Sigorta 184.313.988
Vakıflar Bankası 177.106.543
Türk Hava Yolları 166.811.172
Yapı ve Kredi Bankası 153.287.079
Turkcell 152.792.769
Sasa Polyester 143.227.601
Tüpraş 136.360.192
İş Bankası (C) 135.214.147
Bim Mağazalar 126.453.375
Koza Altın 123.712.596
Arçelik 119.781.645
Halkbank 116.483.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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