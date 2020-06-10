Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|982.960.910
|ASELSAN
|661.464.351
|Garanti Bankası
|386.655.048
|Güneş Sigorta
|366.700.411
|Bizim Mağazaları
|319.401.071
|Türk Hava Yolları
|293.556.675
|İş GMYO
|281.440.381
|Vestel
|269.113.954
|Koza Madencilik
|232.138.576
|Sasa Polyester
|224.995.051
|Akbank
|209.052.495
|Kardemir (D)
|208.805.837
|Petkim
|200.821.710
|Odaş Elektrik
|179.684.714
|Karsan Otomotiv
|176.271.195
|Koza Altın
|170.706.320
|İş Finansal Kiralama
|162.614.181
|Ereğli Demir Çelik
|161.509.631
|Tüpraş
|154.263.581
|Arçelik
|132.420.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)