  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:36:15 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 982.960.910
ASELSAN 661.464.351
Garanti Bankası 386.655.048
Güneş Sigorta 366.700.411
Bizim Mağazaları 319.401.071
Türk Hava Yolları 293.556.675
İş GMYO 281.440.381
Vestel 269.113.954
Koza Madencilik 232.138.576
Sasa Polyester 224.995.051
Akbank 209.052.495
Kardemir (D) 208.805.837
Petkim 200.821.710
Odaş Elektrik 179.684.714
Karsan Otomotiv 176.271.195
Koza Altın 170.706.320
İş Finansal Kiralama 162.614.181
Ereğli Demir Çelik 161.509.631
Tüpraş 154.263.581
Arçelik 132.420.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı