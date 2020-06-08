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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:25:05 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 792.763.083
Emlak Konut GMYO 573.046.053
Türk Hava Yolları 418.659.128
ASELSAN 363.614.417
Tüpraş 292.147.995
Petkim 246.302.653
Akbank 242.802.588
Ereğli Demir Çelik 154.444.031
Arçelik 151.524.140
Vakıflar Bankası 144.343.698
Halkbank 139.248.490
Tekfen Holding 125.201.985
İş Bankası (C) 123.730.309
Bim Mağazalar 120.495.768
Yapı ve Kredi Bankası 118.823.807
Bizim Mağazaları 114.659.646
Güneş Sigorta 110.250.063
Kardemir (D) 103.142.764
Koç Holding 95.247.449
Eczacıbaşı İlaç 87.528.611

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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